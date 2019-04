Ukraines nyvalgte præsident har allerede fået en kold skulder af Putin

FOR ABONNENTER

Ukraines nyvalgte præsident, Volodomyr Selenskij, har reageret skarpt på nyheden om, at Rusland nu vil begynde at udstede pas til ukrainere i Østukraine. På de sociale medier beskriver Selenskij Rusland som en aggressorstat, og han opfordrer Vesten til at indføre nye sanktioner mod landet for at få det til at trække sin nye politik tilbage. Og i FN har Ukraines ambassadør opfordret Sikkerhedsrådet til at gribe ind.