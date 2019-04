Ni voksne og seks børn dræbt efter selvmordsbomber i Sri Lanka

15 mennesker, herunder seks børn, er blevet dræbt efter selvmordsbomber i det østlige Sri Lanka.

Det sker, efter at srilankanske sikkerhedsstyrker og politi fredag aften og natten til lørdag dansk tid stormede flere byer på den srilankanske østkyst i søgen efter krigere fra Islamisk Stat (IS).

Ifølge nyhedsbureauet AFP sprængte tre mænd sig selv i luften, da sikkerhedsstyrker omringede dem i et hus i byen Kalmunai på Sri Lankas østkyst.

Eksplosionerne dræbte blandt andre seks børn og tre kvinder.

Tre selvmordsbombere er blandt de 15 dræbte, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De srilankanske sikkerhedsstyrker meldte tidligere ud, at det havde dræbt fire formodede krigere fra IS, da de stormede et hus i byen Kalmunai, hvor man formodede, at IS-krigere holdt til.

To af de fire formodede IS-krigere blev dræbt i en skudveksling, fortæller talsmand for militæret Sumith Atapattu.

»I vores gengældelsesskud døde to våbenmænd«, siger Sumith Atapattu.

Det er endnu uvist, hvordan de øvrige to IS-krigere mistede livet.

Talsmanden tilføjer, at en civil person også blev dræbt i skudvekslingen.

Islamisk gruppe får skylden for kirke- og hotelbomber

I en pressemeddelelse skriver politiet, at de dræbte krigere var formodede medlemmer af den islamiske gruppe National Towheed Jama'at (NTJ).

Man mener, at de dræbte krigere spillede en rolle i de mange bombeangreb, der ramte landet påskedag 21. april og dræbte over 250 mennesker.

Inden skudkampen havde sikkerhedsstyrkerne stormet et andet område tæt på. Her mente man, at IS-krigerne, der stod bag bombningerne, havde optaget den video, som IS offentliggjorde to dage efter angrebet.

Styrkerne fandt IS-flag og uniformer, der matcher de uniformer, som krigerne på videoen var iført.

Ud over uniformerne fandt sikkerhedsstyrkerne også sprængstof, detonatorer og selvmordsbombe-udstyr.

Politiet udtalte fredag, at man forventede at anholde 140 personer, der havde relation til IS.

Indtil videre har politiet anholdt 76 personer, herunder udlændinge fra Syrien og Egypten, skriver nyhedsbureauet Reuters.

ritzau