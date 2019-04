Korrespondent-middag bliver uden Trump for tredje år i træk Årets traditionsrige middag med korrespondenter i Det Hvide Hus bliver uden Trump og komiker.

Når pressen lørdag aften amerikansk tid mødes til den årlige korrespondent-middag, bliver det uden præsident Donald Trump til bords.

Det er tredje år i træk, at præsidenten, der er kendt for at have et anstrengt forhold til pressen, har valgt at takke nej til invitationen.

Middagen er en tradition blandt de journalister, der dækker Det Hvide Hus, og bliver kaldt ''White House Correspondents' Association dinner'.

Selv om Trump er inviteret, har han valgt at opholde sig 1100 kilometer væk i Green Bay i Wisconsin til et vælgermøde omringet af sine støtter.

Han vil formentlig bruge en del af sin taletid - ligesom i mange af sine andre taler - på at fortælle om medierne som 'folkets fjende'.

Tidligere har præsidenter deltaget

Der er ikke noget krav om, at præsidenten deltager i middagen. Men det har tidligere præsidenter gjort, mens de har haft den magtfulde post.

Præsident Trump har boykottet arrangementet, som han kalder 'kedeligt' og 'negativt', i hele den periode, han har været amerikanernes leder.

Tidligere var middagen en glamourøs affære. Foruden journalister og mediefolk deltog også Hollywood-stjerner samt præsidenten og en komiker, der traditionen tro holdt en tale.

Men som årene er gået, kommer der færre kendisser, og komikeren udebliver også til dette års begivenhed. I stedet vil det være historikeren Ron Chernow, der vil levere aftenens hovedtale.

Sidste års tale blev holdt af komikeren Michelle Wolf. Hun langede hårdt ud efter Trump, hans datter Ivanka og ikke mindst Sarah Sanders, talsperson for Det Hvide Hus, der var til stede under middagen.

Trump har desuden også bedt sine ansatte - inklusiv Sarah Sanders - om at afvise invitationen.

ritzau