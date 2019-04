Kvinde dræbt, da hun ville beskytte rabiner under skyderi i synagoge i USA Mand dræber kvinde og sårer tre i skyderi i byen Poway nær San Diego i delstaten Californien.

Et skyderi i en synagoge i byen Poway nær San Diego i delstaten Californien har kostet en 60-årig kvinde livet.

Tre andre er bragt til behandling på hospitalet. En af dem er synagogens rabbiner.

Det oplyser byens borgmester, Steve Vaus, til en række amerikanske tv-stationer herunder CNN og MSNBC.

»Vi har haft fire personer med skudsår. Vi har en dræbt. Rabbineren blev skudt i hånden. Som jeg forstår det, er ingen af de andre skadet livstruende«, siger han til MSNBC.

Politichefen i San Diego oplyste tidligere lørdag aften, at en person er blevet tilbageholdt efter et skyderi i synagogen Chabad of Poway.

En civil betjent befandt sig tilfældigvis i synagogen under skyderiet.

Da gerningsmanden åbnede ild mod de fremmødte, tog betjenten sin pistol frem og affyrede skud mod gerningsmanden, som herefter flygtede fra stedet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er tale om en 19-årig mand, som selv ringede til politiet for at anmelde skyderiet.

Politiet kunne kort tid efter anholde den mistænkte gerningsmand på en nærliggende motorvej.

Den 19-årige har ikke tidligere været anholdt, oplyser San Diego County-sherif William Gore.

Han tilføjer, at politiet med assistance fra forbundspolitiet FBI vil undersøge, om den mistænkte kan sættes i forbindelse med en påsat brand, som i marts forårsagede skader på en moské i byen Escondido, der som San Diego også ligger i den sydlige del af Californien.

Den dræbte i skyderiet i synagogen er en kvinde, mens en pige og to mænd er såret.

Rabbiner Yonah Fradkin, som er jødisk leder i San Diego-området, oplyser, at den dræbte er den 60-årige Lori Kaye, skriver AP.

Venner fortæller til mediet San Diego Union-Tribune, at kvinden hoppede ind foran rabbineren, Yisroel Goldstein, som blev såret i pegefingrene på begge hænder.

De andre sårede er otteårige Noya Dahan og 34-årige Almong Peretz, oplyser Yonah Fradkin. Noya Dahan blev ifølge San Diego-Tribune ramt af splinter i ansigt og ben, mens Peretz blev skudt i benet, da han førte børn ind i sikkerhed i et legerum.

Fra Det Hvide Hus siger USA's præsident, Donald Trump, at skyderiet 'ser ud til at have været en hadforbrydelse'.

Præsidenten sender sine dybeste tanker til ofret, de sårede og deres familier.

Skyderiet sker præcis seks måneder efter et skyderi i en synagoge i Pittsburgh, hvor 11 personer blev dræbt.

Angrebet i Pittsburgh var ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP det mest dødelige angreb på en jødisk forsamling i amerikansk historie.

Motivet bag angrebet i Poway står ikke klart.

ritzau