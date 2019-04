Joe Biden er en 76-årig tidligere vicepræsident, ven af Barack Obama og med en personlig historie fuld af tragedier. Og så har han netop indledt en kampagne i kampen for at blive det demokratiske partis kandidat ved USA's næste præsidentvalg. Men hvorfor er han allerede en favorit blandt de demokratiske kandidater? Og er hans øjeblik kommet til at vælte Trump?