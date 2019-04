Swedbank indstiller eks-statsminister som ny bestyrelsesformand

Sveriges tidligere statsminister Göran Persson er blevet indstillet som ny bestyrelsesformand i Swedbank.

Det sker, efter at den tidligere bestyrelsesformand gik af i kølvandet på en sag om formodet hvidvask, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det er Swedbanks valgkomité, der har indstillet den 70-årige socialdemokrat.

Lennart Haglund, der er formand for valgkomitéen, er meget begejstret over, at valget er faldet på Persson.

»Vi er meget glade for at have valgt så stærkt et navn. Göran Perssons baggrund er meget interessant for os«.

»Han har opnået imponerende resultater, har et stort internationalt netværk og erfaring med finansverden«, udtaler Lennart Haglund i en pressemeddelelse.

Göran Persson var statsminister i Sverige fra 1996 til 2006 og leder for Socialdemokraterne fra 1996 til 2007.

Efterforskes for bedrageri

Den svenske storbank efterforskes for bedrageri efter mistanke om hvidvask i flere baltiske lande.

Da de første afsløringer om mulig hvidvask begået af Swedbank kom frem i februar, lød beløbet på omkring 40 milliarder svenske kroner.

Efter afsløringer i medierne voksede sagen sig større.

I alt er der ifølge mediet SVT tale om mistænkelige overførsler for mere end 1400 milliarder svenske kroner i Baltikum.

Sagen fik i starten af april konsekvenser for bankens daværende administrerende direktør, danskeren Birgitte Bonnesen, der blev fyret.

Få dage senere meddelte også bankens daværende bestyrelsesformand, Lars Idermark, at han forlod Swedbank.

Næstformand i Swedbank, Ulrike Francke, blev herefter udpeget som midlertidig formand for bankens bestyrelse.

ritzau