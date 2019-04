Som taget ud af en spionroman: Hvidhval med seletøj spottet i Norge. Er den et russisk våben?

Pludselig dukkede en hvidhval op langs båden. Den var iført et seletøj og øverst sad der i det noget elektronik, der lignede et kamera.

Hvis det var indledningen på en spionroman, ville redaktøren formentlig venligt, men overbærende læne sig mod forfatteren og sige: måske skulle du få en bedre ide? Det lyder ikke så sandsynligt?

Men det er ikke nogen spionbog. Det var såmænd bare torsdag eftermiddag i Nordnorge, hvor fiskere i havet ud for Ingøy i Måsøy Kommune i Finmarken i Nordnorge endnu en gang fik følgeskab af en hvidhval iført et seletøj.

Til NRK fortæller fisker Joar Hesten, at han selv så hvalen første gang torsdag, men andre fiskere har set den tidligere i samme område:

»Den søger altid helt tæt på både og mennesker, og så kommer den helt ind til båden og forsøger at få selerne af. Når båden lå stille, lå den bare og flød ved siden af. Den er vældig tam«, siger han.

Seletøjet er blevet fjernet fra hvalen, og indeni det står der, skriver The Guardian ’udstyr fra Skt. Petersburg.’

»Hvis den kommer fra Rusland, og det er god grund til at tro det, så er det ikke russiske forskere, men snarere flåden, som har gjort dette«, siger Martin Biuw fra Havforskningsinstituttet i Bergen til NRK.

Den danske hvalekspert Carl Kinze er enig.

»Man skal ikke dømme på indicier. Men det lugter«.

Den russiske flåde har ikke kommenteret hvidhvalen - eller bedt om at få den sendt retur.

Kan trænes som delfiner

Hvidhvaler ville, selv om de umiddelbart ser noget klodsede ud, være et godt bud på en hval at bruge i et militært projekt, siger Kinze. Hvidhvaler kan overleve i fangenskab, og de er nært beslægtede med delfiner, så de kan trænes på samme måde.

»Delfiner kan operere i grundt farvand, og fordi de har et sonarsystem, kan de svømme i snørklede forvande, f.eks. som i den norske skærgård. Man ved, at amerikanerne har haft programmer, hvor de ville have delfiner til at placere bomber på fremmede skib. Det gik vist i sig selv igen, fordi delfinerne havde svært ved at se forskel på ven og fjende«, siger han.

Der ligger en stor russisk flådebase i Murmansk i det nordlige Rusland, ikke langt fra området, hvor fiskerne mødte hvidhvalen, og selvom man ikke med sikkerhed kan sige, at hvalen kommer derfra, er det sikkert, at den har levet i fangenskab, siger Kinze:

»Udover at den er iført seler, som den naturligvis ikke selv har taget på, kan man tydelig se, at den opfører sig som en hval, der er vant til mennesker. Den kommer hen til bådene som for at få en belønning. Den er tam og vant til mennesker, hvor en hval, der levede i naturen, ville være meget mere bange for dem«, siger han:

»Det er ret mistænkeligt«.

I 1980’erne havde det daværende Sovjetunionen et program, hvor man trænede delfiner til at opdage våben under vandet. Programmet blev lukket i 1990’erne. Men i 2017 kunne en tv-station, ejet af det russiske forsvarsministerium, fortælle, at den russiske flåde igen er begyndt at træne hvaler og sæler til brug til militære formål i polarhavet. Bilag fra Forsvarsministeriet viser også, at flåden har brugt omkring 135.000 kr på at købe fem delfiner fra et akvarium for delfiner i Moskva.

Putin har i samme periode åbnet tre tidligere sovjetiske baser i de arktiske områder.