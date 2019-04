USA sender flere soldater til den sydlige grænse mod Mexico

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, vil sende yderligere 320 soldater til den sydlige grænse mod Mexico.

De 320 soldater skal bistå immigrationsmyndighederne ved grænseovergangene, siger Jamie Davis, ministeriets talsmand, til nyhedsbureauet AP.

Tropperne, som begynder deres udstationering i slutningen af september, slutter sig til de cirka 2900 soldater og 2000 yderligere personel fra Nationalgarden, der allerede er placeret ved grænsen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters anslår Pentagon, at de ekstra tropper ved grænsen vil koste omkring 7,4 millioner dollar, svarende til knap 50 millioner kroner.

Tusindvis af immigranter vil krydse grænse

Jamie Davis udtaler, at tropperne primært skal hjælpe i forhold til logistik og transport af immigranter fra Mexico og de øvrige latinamerikanske lande.

De sidste par måneder er tusindvis af immigranter ankommet sydfra til Mexico, og mange af dem har USA som mål. Antallet af amerikanske soldater ved grænsen er steget sideløbende.

USA's præsident, Donald Trump, har kaldt det stadigt stigende antal immigranter, der forsøger at krydse den sydlige grænse, for en national krise og erklærede tidligere på året en nødretstilstand for at sikre finansiering af byggeriet af en grænsemur.

Nødretstilstanden er blevet mødt af massiv kritik fra en række nødhjælps- og menneskerettighedsorganisationer samt den demokratiske opposition i Kongressen.

ritzau