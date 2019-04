Sri Lanka indfører slør- og burkaforbud efter terrorangreb

Myndighederne i Sri Lanka advarer om risiko for nye angreb efter terrorangrebet påskesøndag. Det har fået regeringen til at nedlægge et forbud mod tildækning af ansigter i offentligheden.

Efter de dødelige bombemassakrer påskesøndag i Sri Lanka, hvor over 250 personer mistede livet, har landets myndigheder indført et forbud om at bære beklædningsgenstande, der dækker ansigter til.

Det sker som led i den undtagelsestilstand, som landet lige nu befinder sig i.

Foranstaltningerne skal ifølge myndighederne hjælpe landets sikkerhedsstyrker med at gøre det nemmere at identificere personer, som potentielt set kan true den nationale sikkerhed. Myndighederne frygter nemlig, at militante islamister lige nu planlægger nye angreb.

Det skriver Reuters.

»Ethvert klædestykke, som forhindrer genkendelse af ansigtet, forbydes af hensyn til den nationale sikkerhed«.

Sådan lyder den officielle erklæring fra præsident Maithripala Sisirsenas kontor ifølge Ritzau. Han har således gjort brug af sine præsidentielle beføjelser grundet undtagelsestilstanden.

Organisationen All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU), der er et af Sri Lankas øverste organer for muslimske lærde, bakker op om burkaforbuddet – så længe det ikke kommer til at danne præcedens i en lovgivningsmæssig sammenhæng. I de muslimske samfund frygter man ifølge Reuters nemlig for, at forbuddet kan rippe op i borgerkrigen mellem de Tamilske Tigre og regeringen i Sri Lanka, der sluttede i 2009.

Forbuddet møder hård kritik

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch tager afstand fra forbuddet, der er blevet indført, efter seks bombeangreb fandt sted i et koordineret angrebet påskesøndag på tre hoteller og tre kirker i Sri Lanka.

»Der var ingen indikation på, at gerningsmændene i forbindelse med terrorangrebet i Sri Lanka dækkede deres ansigter til, men præsident Sirisena forbyder nu tildækning af ansigter. Den unødvendige restriktion betyder, at muslimske kvinder, som praktiserer islam, ikke kan gå ud på gaden«, skriver organisationens administrerende direktør, Kenneth Roth, på Twitter.

No indication that recent Sri Lanka bombers covered their faces but Pres Sirisena bans face covering. That needless restriction means that Muslim women whose practice leads them to cover up now won't be able to leave home. https://t.co/s2sfKy9hBX pic.twitter.com/4nJpMcAyJv — Kenneth Roth (@KenRoth) 29. april 2019

Det arabiske medie Al Jazeera har talt med forskellige srilankanske borgere om forbuddet, som heller ikke ser positivt på den nye sikkerhedsforanstaltning.

»Hvis forbuddet er motiveret af had, vil det få meget negative konsekvenser på længere sigt for især de muslimske samfund. Landets sikkerhed bliver ikke forbedret alene på baggrund af et forbud mod burka og niqab. Forbuddet er nødt til at blive kædet sammen med en større sekularisering af det srilankanske samfund«, siger Kalana Senaratne, som er lektor ved det juridiske fakultet på Peradeniya Universitetet.

En kvinderettighedsforkæmper ved navn Tehani Ariyaratne mener, at muslimske kvinder »endnu en gang bliver udelukket« fra beslutninger, som påvirker netop dem.

»Et hvilket som helst forbud mod niqab, der bliver indført, uden de berørte bliver rådført, er ikke andet end regeringens reaktionære svar, som skal sløre den selv samme regerings sørgelige mangel på ansvarlighed i forbindelse med terrorangrebet. Det er uacceptabelt og en krænkelse imod kvindernes ret til at praktisere deres religion i frihed«, siger hun.