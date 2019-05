Hør podcast: Regner vi også børn af Islamisk Stat for børn? Hør podcast: Regner vi også børn af Islamisk Stat for børn?

Hør podcast: Regner vi også børn af Islamisk Stat for børn? Hør podcast: Regner vi også børn af Islamisk Stat for børn?

Børn født af mødre, der er rejst fra Danmark og andre europæiske lande til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat, sidder nu under elendige forhold i lejre i Syrien. Blive kan de ikke. Og i Europa gør vi ikke meget for at hjælpe. Hvad skal der blive af dem?