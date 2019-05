May afskediger sin forsvarsminister for læk om Huawei Mays talskvinde: Premierministeren har mistet tilliden til Gavin Williamsons evner til at klare sin post.

Premierminister Theresa May har onsdag afskediget sin forsvarsminister, Gavin Williamson, for at have lækket oplysninger om den kinesiske it-gigant Huawei.

»Premierministeren har her til aften bedt Gavin Williamson om at forlade regeringen, da hun har mistet tilliden til hans evner til at klare posten som forsvarsminister og til at være medlem af regeringen«, siger en talskvinde for Downing Street.

Regeringen meddeler, at Penny Mordaunt overtager posten som forsvarsminister.

Mordaunter er tidligere udviklingsminister.

Den splittede britiske regering er blevet rystet af en skandale om Huawei.

Fortrolige oplysninger blev for nylig røbet til avisen The Telegraph om en beslutning, som premierminister Theresa May og det nationale sikkerhedsråd havde truffet om, at Huawei kan deltage i dele af udbygningen af fremtidens 5G-netværk i Storbritannien.

I et brev til Williamson, som er offentliggjort af Downing Street, skriver May, at der er klare beviser på, at han har et stort ansvar for lækagen fra sikkerhedsrådet.

»Der er ingen andre troværdige versioner af begivenhederne, som kan identificere personer bag lækken«, hedder det.

Williamson afviser i et brev til May at være involveret i lækagen på nogen måde.

»Jeg er sikker på, at en grundig og formel undersøgelse ville have renset mig«, skriver han i brevet, som han har offentliggjort på Twitter.

Lækagen belastede medlemmerne af det nationale sikkerhedsråd. Her sidder kun udvalgte ministre og sikkerhedschefer, som alle har underskrevet tavshedserklæringer om rådets møder.

Et brud på tavshedsløftet kan føre til strafforfølgelse.

Harme i parlamentet

Skandalen omkring lækagen har vakt harme i parlamentet og i miljøet omkring efterretningstjenesterne.

» Jeg har aldrig tidligere hørt om en lækage fra et møde i sikkerhedsrådet«, sagde finansminister Philip Hammond i sidste uge.

Britiske medier har tidligere skrevet, at Mark Sedwill, som er kabinetsminister, havde pålagt deltagerne i det famøse sikkerhedsrådsmøde om at benægte, at de stod bag lækagen.

Skandalen falder sammen med en langvarig og bitter magtkamp i det konservative regeringsparti i forbindelse med brexit. Flere medlemmer af sikkerhedsrådet anses for at være kandidater til på et tidspunkt at efterfølge May i Downing Street 10.

Beslutningen omkring Huawei er kontroversiel. Mange frygter, at selskabet kan blive en bagdør for kinesisk spionage i Storbritannien.

Sikkerhedsrådet enedes om, at Huawei kan få tilladelse til at bygge infrastruktur, der ikke omfatter kerneelementer.

USA har opfordret allierede i det såkaldte Five Eyes-efterretningssamarbejde om at følge USA og forbyde Huaweis 5G-teknologi. Samarbejdet omfatter Australien, Storbritannien, Canada og New Zealand.

ritzau