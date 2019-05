Skyderi på universitet i USA blev stoppet af 21-årig To blev dræbt ved skyderi i klasselokale, hvor 21-årig gik til angreb på gerningsmand og blev dræbt.

En 21-årig studerende, som blev dræbt ved et skyderi på et universitet i Charlotte tirsdag i den amerikanske delstat North Carolina, reddede flere af sine klassekammeraters liv ved at gå imod den bevæbnede angriber, siger politiet.

»Han reddede liv ved at forsøge at afvæbne gerningsmanden«, siger den ledende politimand i Charlotte onsdag.

Den miljøstuderende Riley Howell fra Waynesville, North Carolina, var en af to studerende, som blev dræbt ved skyderiet. Han spillede en nøglerolle, da han fik stoppet angrebet.

»Hvis det ikke havde været for Riley Howell, så var gerningsmanden måske ikke blevet afvæbnet«, siger Kerr Putney, politichef i Charlotte-Mecklenburg.

»Ulykkeligvis betalte han med sit liv. Hans offer reddede liv«, tilføjer han.

Den anden dræbte studerende var den 19-årige Ellis Parlier. Fire andre studerende blev såret af skud. De ventes at overleve.

Gerningsmanden var ifølge politiet en 22-årig studerende, Trystan Andrew Terrell. Hans motiv er uklart.

Forsøgte at flygte ud gennem to døre samtidig

Skyderiet begyndte sent tirsdag eftermiddag lokal tid. Et øjenvidne siger til CBS News, at omkring 50 studerende forsøgte at flygte ud gennem to døre samtidig.

» En stol væltede, og folk faldt over den. Nogle faldt om«, siger han.

De første meldinger om skyderiet blev ifølge tv-kanalen WBTV meldt til politiet klokken 17.45 lokal tid i nærheden af en administrativ bygning på universitetet.

»Løb, gem jer, kæmp. Kom i sikkerhed øjeblikkeligt, skrev universitetet UNC Charlotte umiddelbart efter til sine studerende på Twitter.

Politiet lukkede og afspærrede efterfølgende universitetet og bad alle studerende og ansatte om at holde sig på afstand af gerningsstedet.

Vi Lyles, der er borgmester i Charlotte, skrev på Twitter, at hun var i chok.

»Vi er chokerede over at høre om skyderiet på campus på UNC Charlotte. Mine tanker går til familierne til dem, der har mistet livet, de sårede, hele universitetet og dem, der modigt sprang til for at hjælpe andre«.

ritzau