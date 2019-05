USA's justitsminister kritiserer Mueller ved høring i Senatet

Under pres fra Demokraterne forsvarede den amerikanske justitsminister, William Barr, onsdag sit resume af rapporten om Rusland-undersøgelsen.

Forsvaret af hans håndtering af rapporten fra den særlige anklager Robert Mueller foregik ved en flere timer lang høring i Senatets retsudvalg, hvor tonen tit var skarp.

Barr redegjorde først for de overvejelser, som lå til grund for justitsministeriets redigering af rapporten. Ministeriet udelod dele med 'sensitive informationer'.

»Vi ville offentliggøre så meget af rapporten, som det var muligt i henhold til lovgivningen. Og det gjorde vi«, sagde han.

»Som I har set, fik Mueller lov til at færdiggøre sit arbejde, som det passede ham«, sagde Barr om den 22 måneder lange efterforskning.

Demokrater har anklaget Barr for at ville beskytte præsident Donald Trump.

Barr sagde videre, at han er overrasket over, at Mueller og hans stab ikke nåede frem til en konklusion om, hvorvidt præsident Donald Trump lagde hindringer i vejen for Rusland-undersøgelserne - eller om han ikke gjorde det.

Samtidig kritiserede Barr Mueller for ikke at have peget på materiale, som kunne være relevant for en storjury.

Skal forsvare demokratiet mod russerne

Torsdag skulle Barr efter planen igen besvare spørgsmål i en høring - denne gang i retsudvalget i Repræsentanternes Hus. Men han har natten til torsdag dansk tid aflyst sin deltagelse i torsdagens høring.

Det oplyser flere kilder fra retsudvalget, heriblandt udvalgsformand Jerry Nadler. Nadler tror, at aflysningen skyldes, at Barr er 'rædselsslagen' for stå ansigt til ansigt med den erfarne advokat, som efter planen skulle have udspurgt Barr torsdag.

Ved begyndelsen af onsdagens høring i Senatet pointerede retsudvalgets formand, Lindsey Graham, at rapporten fra Mueller viser, at Kongressen bør have fokus på at beskytte det kommende præsidentvalg i 2020 mod udenlandsk indblanding, efter at Rusland påvirkede valgkampen i 2016.

Trump forsøger at blive genvalgt ved det kommende valg.

»Det, som jeg har lært ved at læse denne rapport, er, at vi har meget at gøre, når vi skal forsvare demokratiet mod russerne og mod andre med ondt i sinde«, sagde Graham.

Selv har Mueller gjort det klart, at han ikke er tilfreds med den amerikanske justitsministers resume af Rusland-undersøgelsen.

Rapport på næsten 400 sider

Det fremgår af et brev fra den særlige anklager til justitsministeren. Det blev sendt i slutningen af marts, skriver avisen The Washington Post.

»Opsummeringen 'indfangede ikke til fulde konteksten, naturen og substansen' af Rusland-undersøgelsen«, hedder det i brevet.

Mueller afsluttede i marts sin undersøgelse af, hvorvidt der har været et samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgåret 2016.

Han afleverede en rapport på næsten 400 sider til justitsministeriet.

I slutningen af marts offentliggjorde justitsministeren et fire sider langt resume af rapporten. Her blev det fastslået, at der ikke var noget samarbejde med Rusland.

Det fremgik imidlertid af resuméet, at Mueller lod det være op til justitsministeriet, om der skulle rejses sigtelser mod Trump for obstruktion af den særlige anklagers og FBI's arbejde.

