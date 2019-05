Mike Pompeo skal mødes med Anders Samuelsen i Grønland I næste uge flyver USA's og Danmarks udenrigsministre til Grønland for at mødes med Kim Kielsen.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, lægger vejen forbi Nuuk den 9. maj.

Her skal han blandt andet mødes med Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen. Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Også Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), og Grønlands udenrigsminister, Ane Lone Bagger, deltager i mødet. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium på dets hjemmeside.

»De skal diskutere fælles prioriteter i Arktis og muligheder for et udvidet engagement med Grønland, oplyses det.

Mike Pompeo skal desuden til Kangerlussuaq for at møde medlemmer af New York Air National Guard, som 'yder vital støtte til international arktisk forskning', skriver ministeriet.

Det er fjerde gang, at en amerikansk udenrigsminister gæster Grønland. Tidligere har Colin Powell, John Kerry og Hillary Clinton besøgt landet.

Sidste år erklærede Mike Pompeo, at det amerikanske forsvar var klar til at investere i lufthavne til almene og militære formål i Grønland.

Siden er intet sket, og mange i Grønland venter ifølge Sermitsiaq med spænding på at se, hvad USA har af militære planer i Grønland.

I juni blev den danske regering og det grønlandske landsstyre enige om at se på, hvordan Danmark kunne bidrage til finansieringen af lufthavnsprojekterne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtalte i den forbindelse, at det samlede lufthavnsprojekt har udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver, der rækker ud over Grønland.

I september underskrev Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen en aftale om et dansk bidrag til i alt to lufthavne. Det lød på et tilskud på 700 millioner samt et lavt forrentet lån på op til 450 millioner kroner.

Det fik en af landsstyreformandens koalitionspartnere til at forlade regeringen i protest over finansieringen.

