Sri Lanka aflyser gudstjenester af frygt for flere angreb

For anden weekend i træk er katolske gudstjenester aflyst i Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Det sker, efter at regeringen har advaret mod flere mulige angreb fra den IS-relaterede gruppe, der angreb flere steder i landet påskesøndag.

Det skriver nyhedsbureauet AP torsdag morgen.

Kardinal Malcolm Ranjith har aflyst alle søndagsgudstjenesterne i Colombos stift efter at have modtaget de seneste sikkerhedsrapporter. Det oplyser Edmund Tillakaratne, der er talsmand i stiftet.

Over 250 mennesker blev dræbt og hundredvis såret den 21. april, da otte selvmordsbombere detonerede deres bomber på hoteller og i kirker.

IS har taget skylden for angrebene.

Tusindvis af soldater bevogtede kirker og moskéer

På en video optaget umiddelbart inden angrebet sværger en række formodede gerningsmænd desuden troskab til IS-lederen, Abu Bakr al-Baghdadi.

Blandt dem er Zahran Hashim, der mistænkes for at være hjernen bag angrebene. Han døde, da han sprængte sig selv i luften på Shangri-La-hotellet i Sri Lankas største by, Colombo.

Omkring 150 mistænkte er blevet anholdt, men myndighederne mener, at militante fra gruppen bag bomberne påskedag fortsat er på fri fod.

Det samlede dødstal efter angrebet lyder på 253 dræbte. Ifølge srilankanske myndigheder er 42 af dem udlændinge. Heriblandt 11 fra Indien, seks fra Storbritannien, fire fra Kina og tre fra Danmark.

I weekenden stod tusinder af soldater vagt på gadehjørner og ved kirker og moskéer, mens gudstjenester blev aflyst som et led i den skærpede sikkerhed i hovedstaden. Derudover har Sri Lanka nedlagt forbud mod tildækning af ansigter på offentlige steder. Det sker for at skærpe sikkerheden yderligere.

ritzau