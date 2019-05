Lærere må nu bære våben i klasseværelser i Florida Ny lov i Florida giver lærere ret til at bære våben i klassen. Loven sker efter et skoleskyderi sidste år.

Lærere må nu bære våben i klasseværelser på skoler i Florida.

Med et republikansk flertal i Repræsentanternes Hus i den amerikanske stat Florida blev loven vedtaget onsdag.

Lovgivningen sker, lidt over et år efter at skolen Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland i Florida blev ramt af et skoleskyderi, hvor 17 mennesker blev dræbt, og yderligere 17 blev såret.

Her gik en tidligere elev amok med et semiautomatisk skydevåben. Personen afventer nu en dødsdom.

Den nye lovgivning udvider en eksisterende lov, der blev vedtaget sidste år.

Den lovgivning sagde, at mindst en fra skolens personale måtte bære et våben på skolens grund. Dog ikke i klasselokalerne. Det må de nu.

De onde vil aldrig vide, hvornår de gode er der til at skyde igen Chuck Brannan, republikaner

Staten venter nu på, at guvernør Ron DeSantis skriver under.

»Det her giver de gode mulighed for at stoppe de onde. De onde vil aldrig vide, hvornår de gode er der til at skyde igen«, siger en af republikanerne i Florida, Chuck Brannan ifølge ABC News.

Den nye lov er en del af et program med tilnavnet 'Guardian' - skytsengel på dansk.

Lærere fra de skoledistrikter i Florida, der vælger at være med i programmet, kan nu frivilligt melde sig til at bære et våben.

Læreren skal i så fald gennemgå over 100 timers polititræning, have en psykiatrisk evaluering og testes for narkotika.

»Skytsenglen er det sidste forsvar. Han eller hun vil være der, når politibetjentene ikke er der«, siger Chuck Brannan.

Demokrater forudser, at flere børn kan blive skudt

De fleste demokrater i Repræsentanternes Hus i Florida stemte imod loven.

De mener, at flere våben i skolerne vil højne sandsynligheden for, at børn bliver skudt, at det vil højne faren for, at der bliver skudt på baggrund af misforståelser, og at volden mod afroamerikanere vil stige på grund af iboende fordomme.

»Vi ser uheld hver dag. Dette er ikke svaret. Lad være med at sætte flere våben ind i skolerne«, siger demokraten Susan Valdes.

Selv sherifen i Broward County i Parkland, Gregory Tony, er imod.

»Dette program vil udgøre en fare for vores elever og lærere og for ambulancefolk. Vores fokus bør være på at gøre det mere sikkert for børnene og gøre skolen til et sted, hvor børn føler sig sikre«, siger Gregory Tony.

Flere lærerforeninger er imod programmet, og mange skoler i Florida har udtalt, at de hellere vil lade politibetjentene bære våbnene.

ritzau