Lige nu: Den værste cyklon i årtier rammer Indiens østkyst

I disse timer rammer den tropiske cyklon Fani den indiske østkyst syd for byen Puni. Cyklonen, der er kategoriseret som en ’ekstrem alvorlig’ kategori 5-cyklon, forventes med vindhastigheder på op til 250 km/t at blive den værste i Indien i 20 år.

Cyklonen vil passere hen over områder i delstaterne Andhra Pradesh og Odisha med omkring 10.000 landsbyer og 52 større byer, blandt andre storbyen Kolkata (Calcutta, red.), skriver Times of India. Avisen citerer det indiske meteorologiske institut for, at Fani totalt vil ødelægge skrøbelig hytter og huse, udøve stor skade på veje og marker og vælte el- og telefonmaster. Meteorologerne har anbefalet alle at blive inden døre.





Det anslås, at over 100 millioner mennesker vil blive berørt af cyklonen. Flere end en million mennesker er på forhånd evakueret.

Tilbage i 1999 blev området ramt af en cyklon, som var en tand værre, end Fani forventes at blive. Dengang omkom flere end 10.000 mennesker.

Men nu er inderne bedre forberedt, siger Jagdish Chandra Rout, kommunikationschef i havnen i Gopalpur.

»Vi er klar over, at ja, vi har vanskelige dage foran os, men der er ingen panik. Vi ved, hvad der kommer, hvornår og hvor«, siger han ifølge New York Times.

Det forventes, at Fani vil begynde at tabe styrke omkring seks timer efter, cyklonen er gået i land, og blive nedgraderet fra ’ekstrem alvorlig’ til ’alvorlig’.