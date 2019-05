Fire kvinder fundet myrdet: Cyperns politichef bliver fyret efter sag om seriemorder Politiet i Cypern får kritik for ikke at tage sager om forsvundne migranter alvorligt. Politichef er fyret.

Præsidenten i Cypern har fyret landets politichef som følge af en sag om en seriemorder. Sagen har rejst en bølge af kritik mod det cypriotiske politi.

Politichef Zacharias Chrysostomo blev sat for døren med begrundelsen om, at politiet ikke var hurtige nok til at indlede en efterforskning i sagen, da mordene tilfældigvis blev opdaget.

Fire kvinder er blevet fundet myrdet i løbet af de seneste tre uger. Deres lig er blevet fundet vest for hovedstaden Nicosia.

En 35-årig kaptajn i Cyperns hær er blevet anholdt. Han har erkendt, at han har slået syv udenlandske kvinder og piger ihjel.

Beboerne i den lille middelhavsnation er rystet af sagen. Mange kritiserer, at politiets fejltrin muligvis kunne have betydet, at flere var blevet dræbt.

I sidste uge meddelte landets justitsminister Ionas Nicolaou, at han trådte tilbage af samvittighedsmæssige og principielle årsager.

Nicolaou understregede dog, at det er 'fuldkommen uretfærdigt' at give ham skylden for eventuelle fejl.

Størrelsen af sagen var ukendt, indtil turister ved et tilfælde fandt endnu et lig i en mineskakt efter oversvømmelser 14. april.

Myndighederne er ved at efterforske yderligere tre piger og kvinders forsvinden, inklusiv to piger på seks og otte år.

En del af kritikken mod politiet har lydt, at ordensmagten ikke tog sagerne alvorligt nok, fordi det drejede sig om migrantarbejdere fra andre lande.

Blandt ofrene er blandt andet en rumænsk kvinde og hendes otteårige datter, som begge forsvandt i 2016.

Efterforskere har de seneste dage arbejdet med at undersøge en sø, som er fuld af forurenet vand fra en nærliggende mine.

Kaptajnen, der er anholdt i sagen har tidligere fortalt, at han har lagt tre af sine ofre i kufferter og smidt dem i søen. Et lig blev fundet søndag.

Det er kun en af kvinderne, der er blevet identificeret. Det er den 38-årige filippiner, der blev fundet i mineskakten 14. april.

Senere fandt politiet også et andet lig i samme skakt. Det menes at være en 28-årig filippinsk kvinde, men hun er endnu ikke blevet identificeret.

