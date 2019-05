Gravid mor og hendes etårige barn dræbt i luftangreb mod Gaza Mens Hamas forhandler i Egypten, bliver der sendt hundredvis af raketter mod Israel, som svarer hårdt igen.

En gravid palæstinensisk mor og hendes etårige barn er blandt de seks dræbte efter israelske luftangreb mod Gaza lørdag.

Det meddeler det palæstinensiske sundhedsministerium.

Ifølge Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, ramte et af de israelske angreb også den bygning i Gaza City, der huser det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Øjenvidner havde kort forinden fortalt, at en seksetagers bygning, der både indeholdt private boliger og erhverv, blev ødelagt af et angreb.

Israels militær havde ikke umiddelbart nogen kommentarer. Tidligere lørdag sagde den israelske hær, at dens luftangreb kun er rettet mod militære mål.

En af Gazastribens militante grupper oplyser, at to af deres medlemmer blev dræbt i et af luftangrebene.

Derudover meldes en 25-årig mand dræbt sent lørdag aften, oplyser en talsmand for sundhedsministeriet til nyhedsbureauet AFP.

Natten til søndag oplyses det, at endnu en civil palæstinenser er dræbt. Der er tale om en 22-årig mand.

Reaktion på affyring af 250 raketter mod Israel

De israelske luftangreb er en reaktion på, at der tidligere lørdag er affyret omkring 250 raketter fra Gazastriben mod Israel.

Ifølge den israelske redningstjeneste blev to mennesker såret. En af dem var en ældre kvinde, der meldes alvorligt såret.

Optrapningen i den israelsk-palæstinensiske konflikt kommer samtidig med, at Hamas-bevægelsen, der sidder på magten i Gazastriben, er i Kairo sammen med dens væbnede gren, Islamisk Jihad.

Med hjælp fra egyptiske mæglere skal de deltage i forhandlinger, der skal forhindre våbenhvilen med Israel i at kollapse fuldstændig.

Fra EU lyder der en opfordring til palæstinenserne om at indstille beskydningen.

»En nedtrapning af denne farlige situation er nødvendig for at kunne sikre, at civile liv beskyttes«, siger EU-talsperson Maja Kocijancic.

ritzau