Boeing ændrede i advarselssystem uden at varsle flyselskaber Boeing mener ikke, at ændringer i advarselssystem har udgjort en sikkerhedsfare for 737 MAX-flytypen.

Den amerikanske flyproducent Boeing undlod i flere måneder at gøre flyselskaber og luftfartsmyndigheder opmærksomme på, at et advarselssystem ombord på flytypen 737 MAX ikke virkede efter hensigten.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet udsendt søndag, skriver nyhedsbureauet AP.

Boeing valgte først at fortælle den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, om uhensigtsmæssige ændringer til det såkaldte AOA-system efter et flystyrt i Indonesien i oktober sidste år.

Her mistede samtlige 189 ombordværende livet, da et 737 MAX-fly fra selskabet Lion Air styrtede ned i Javahavet.

Advarselssystemet var designet til at advare piloter, hvis en af flyets sensorer leverede mangelfulde eller fejlagtige data til cockpittet om flyets hældning i luften.

Men Boeing oplyser søndag, at man måneder inden flyets debut i 2017 vidste, at advarselssystemet kun virkede, hvis man installerede en indtil nu valgfri funktion.

Efterforskere mistænker fejl i advarselssystemet for at stå bag styrtet i Indonesien og et lignende styrt i Etiopien, hvor endnu et 737 MAX-fly fra Ethiopian Airlines styrtede nær Addis Abeba.

Her mistede 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer livet.

Ingen selvstændig sikkerhedsrisiko

Boeing understreger i udtalelsen søndag, at ændringen ikke har udgjort en selvstændig sikkerhedsrisiko.

»Systemet giver valgfrie informationer (til piloterne, red.) og er aldrig blevet betragtet som en sikkerhedsfunktion på kommercielle fly«, skriver selskabet.

Rettidig kommunikation fra Boeing til brugerne (af 737 MAX, red.) ville have hjulpet til at mindske eller fjerne mulig forvirring En talsmand for Den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA

Den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, er som udgangspunkt enig i den konklusion, men kommer alligevel med en kritik af Boeing for ikke at varsle flyselskaber og piloter om ændringen.

»Rettidig kommunikation fra Boeing til brugerne (af 737 MAX, red.) ville have hjulpet til at mindske eller fjerne mulig forvirring«, siger en talsmand fra FAA til AP.

FAA tilføjer, at man fik først besked om systemændringerne 13 måneder efter flyets debut i luften.

Siden ulykken i Etiopien har 737 MAX-fly været ramt af et flyveforbud i store dele af verden.

Samtidig har Boeing indstillet leveringer af flytypen, mens de to styrt undersøges af blandt andre de amerikanske luftfartsmyndigheder.

ritzau