Norsk kvinde anmelder syv brandmænd for voldtægt i Paris

Syv franske brandmænd er blevet suspenderet, efter at en norsk kvindelig studerende har anmeldt dem for en gruppevoldtægt i Paris.

Brandmændene var natten til søndag i politiets varetægt, skriver avisen Le Parisien.

Natten til lørdag mødte de franske brandmænd tre kvindelige studerende fra Norge på en bar under en bytur, skriver den franske avis.

De tre kvinder tog med dem til den brandstation i den franske hovedstad, hvor de arbejder, og hvor hændelsen skal have fundet sted.

En af mændene har angiveligt fortalt, at han og flere andre havde frivillig sex med kvinden, som har anmeldt dem.

Kvinden skulle omvendt have forklaret, at hun havde sex med en af mændene, men at det udartede sig til en gruppevoldtægt, hvor hun blev voldtaget af brandmandens seks kolleger.

Brandmænd er suspenderede

Hun låste sig angiveligt efter gruppevoldtægten inde på et toilet, hvor hun blev fundet af de to andre studerende flere timer senere.

Hun skal have været i chok, skriver Le Parisien.

»Dette er handlinger, som ikke kan tolereres. Det er stik imod de værdier, som gælder for brandmænd. Brandmænd skal være forbilledlige«.

»Heldigvis gælder det for de fleste. Hvis dette viser sig at være sandt, vil vi håndtere sagen med den største beslutsomhed«, siger Gabriel Plus, talsmand for brandvæsenet i den franske hovedstad, til Le Parisien.

Politiet er i gang med tekniske undersøgelser. Brandvæsenet oplyser, at de anmeldte brandmænd er suspenderet, mens efterforskningen er i gang.

ritzau