Pilot fra russisk ulykkesfly: Lyn årsag til nødlanding i Moskva 41 omkom og seks blev hårdt såret i russisk flybrand. 33 passagerer og fire besætningsmedlemmer overlevede.

Piloten fra et brændende russisk fly, der søndag foretog en nødlanding i Moskvas største lufthavn, siger, at flyet blev ramt af et lyn.

41 omkomne er bjærget ud fra flyvraget i Moskva-lufthavnen Sjeremetjevo.

Seks sårede er fortsat i kritisk tilstand, oplyser de russiske myndigheder.

Der var 78 mennesker inklusive besætningen på fem om bord på flyet, der skulle fra Moskva til Murmansk.

33 passagerer og fire besætningsmedlemmer overlevede.

Piloten Denis Jevdokimov siger til den russiske avis Komsomolskaja Pravda, at flyets kommunikationsudstyr blev ødelagt, og at han måtte tilkoble nødudstyr på grund af et lynnedslag.

Han siger ikke specifikt, om flyet blev ramt direkte.

Sorte bokse fundet

Havarieksperter i Rusland siger, at begge 'sorte bokse' fra det havarerede fly er fundet. De angiver tre mulige grunde til ulykken: uerfarne piloter, fejl på udstyr eller dårligt vejr.

Det er et passagerfly af typen Sukhoj Superjet 100 fra selskabet Aeroflot, der forulykkede. Flytypen har fortsat tilladelse til at flyve.

Flyet var ifølge russiske medier på vej fra Moskva til Murmansk, da det meldte om tekniske problemer og vendte om.

Ifølge russiske nyhedsbureauer var det en passager, som opdagede branden om bord og varslede besætningen.

Flyet lettede i Sjeremetjevo klokken 18.02 og gennemførte en nødlanding klokken 18.30, oplyser lufthavnen.

På Twitter har flere delt dramatiske optagelser af et brændende fly, der lander i lufthavnen. På optagelserne er flyets bageste halvdel omsluttet af høje flammer.

Nordmanden Morten Kroslid, som var en af de mange flypassagerer, som var vidne til den dramatiske flybrand i lufthavnen i Moskva, siger til norske medier, at der var høje flammer omkring flyet.

» Flammerne stod vel 30 meter til vejrs. Det var surrealistisk«, siger han til norske medier ifølge NTB.

Andre videoer viser passagerer, der rutsjer ned ad de oppustelige slisker ved nødudgangene og løber væk fra det brændende fly.

Flytypen Sukhoi Superjet 100 er den første nye russiskproducerede flymodel i Rusland siden opløsningen af Sovjetunionen. Den blev lanceret i 2011, men har ikke slået an i særlig grad uden for Rusland.

