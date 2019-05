Efter 511 dage i fængsel i Myanmar, er to Reuters-journalister blevet løsladt Myanmars præsident, Win Myint, vil tirsdag løslade mere end 6500 fanger. Heriblandt to Reuters-journalister.

Myanmar vil tirsdag løslade 6520 fanger.

Det oplyser landets præsident, Win Myint, i en pressemeddelelse tidligt tirsdag morgen dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de løsladte er to Reuters-journalister, som har været fængslet i mere end 500 dage.

Journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo blev fængslet i Myanmar i december 2016.

De blev hver idømt syv års fængsel for at have brudt landets lov om statslige hemmeligheder. Men kritikere mener, at de er fængslet for deres afdækning af militærets forfølgelse af det muslimske rohingya-mindretal.

Myanmars højesteret afviste i april en appel fra journalisterne. Dengang lød det, at afgørelsen slukkede det sidste håb for, at de to kunne blive løsladt.

De resterende tusindvis af fanger, der løslades tirsdag, er blevet benådet de seneste måneder.

Præsident Win Myints benådninger er en traditionel markering af nytåret i Myanmar, som begyndte den 17. april. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Vil fortsætte sit journalistiske virke

Wa Lone fortæller på vej ud af fængslet, at han nu vil fortsætte sit journalistiske virke.

»Jeg er meget glad og begejstret over at skulle se min familie og mine kolleger. Jeg kan ikke vente med at komme tilbage på redaktionen«, siger Wa Lone.

Reuters chefredaktør, Stephen Adler, er 'enormt tilfreds' med løsladelsen af de 'modige journalister', siger han i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Siden deres anholdelse for 511 dage siden er de (journalisterne, red.) blevet symboler på vigtigheden af pressefrihed verden over. Vi glæder os over, at de nu vender tilbage«, siger Adler.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo var, da de blev anholdt, i gang med at afdække drab på ti rohingyaer i Rakhine-delstaten.

Amnesty International har tidligere påpeget, at Myanmars militær har erkendt at have begået den massakre, journalisterne afdækkede.

De to blev i april tildelt en Pulitzer-pris for deres dækning af hærens overgreb mod rohingyaerne.

