USA's udenrigsminister aflyser planlagt besøg i Berlin

USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, har pludselig aflyst et planlagt besøg i Berlin tirsdag. Det skete, få timer før han var ventet i Berlin.

Hans talskvinde siger, at ’presserende sager’ ligger til grund for aflysningen.

Pompeo deltog tirsdag i Arktisk Råds møde i Finland. Han skulle i Berlin have møder med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og landets udenrigsminister, Heiko Maas.

En tysk regeringskilde siger til Reuters, at den amerikanske administration havde givet udtryk for bekymring over ’internationale sikkerhedsspørgsmål’, da den begrundede Pompeos afbud til mødet med de tyske ledere

Det er stadig uklart, om Pompeo kommer til Storbritannien onsdag, hvor han har et planlagt møde med premierminister Theresa May.

Ved mødet i Arktisk Råd i Finland førte Pompeo drøftelser med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, om krisen i Venezuela.

Rusland støtter officielt Venezuelas præsident, Nicolás Maduro. Både USA og en lang række EU-lande - herunder Danmark - støtter derimod oppositionslederen, Juan Guaidó, der har udnævnt sig selv som præsident.

I Washington er der planlagt handelsforhandlinger med Kina.

Kina bekræftede tidligere tirsdag, at præsident Xi Jinpings ledende økonomiske rådgiver, vicepremierminister Liu He, skal deltage i forhandlinger, hvilket kan styrke håbet om et gennembrud i handelskrisen mellem verdens to største globale økonomier.

Meddelelsen om sammensætningen af den kinesiske delegation tyder ifølge Kina-kendere på, at præsident Xi Jinping’s regering har et stærkt ønske om at få afsluttet konflikten, som skader Kinas økonomi.

