Archie Harrison Mountbatten-Windsor: Prins Harry og Meghans nyfødte søn skal kort fortalt hedde Archie Navnet på det nyeste medlem af det britiske kongehus er blevet annonceret - to døgn efter fødslen.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Sådan lyder navnet på den lille søn, som den britiske prins Harry og hertuginde Meghan mandag blev forældre til.

Det meddeler parret onsdag i et opslag på dets officielle Instagram-profil.

Nyheden er ledsaget af et billede af drengen, der sammen med forældrene er på besøg hos sin oldemor, dronning Elizabeth.

Det er dronningens ottende oldebarn.

Det er prins Harry og Meghans første barn, og han bliver nummer syv i den britiske arvefølge efter prins Harry. Ifølge parret er drengen sund og rask og vejede 3260 gram ved fødslen.

Tidligere onsdag viste den 37-årige prins Harry og den 34-årige Meghan for første gang drengen frem i offentligheden.

»Det er magisk, og det er så vidunderligt. Jeg har de to bedste drenge i hele verden, så jeg er så lykkelig, sagde Meghan.

Og ifølge prinsen er det fantastisk nu at være forælder.

»Vi har kun været forældre i to og en halv eller tre dage, men vi er bare så begejstrede for at have fået vores egen lille glæde, sagde han.

Prins Harry friede til den amerikanske skuespiller Meghan Markle i 2017 efter cirka halvandet års forhold. De to blev gift i maj sidste år.

De to mødte hinanden på en blind date sat op af en fælles bekendt, og efter to dates i London tog prins Harry og hertuginden til Botswana sammen.

Graviditeten blev annonceret 15. oktober 2018 på førstedagen af en kongelig rundtur i Australien og New Zealand.

Det er ikke sikkert, at den nye søn får titel af prins. Det er således dronning Elizabeth, der i sidste ende bestemmer, hvad Archies titel skal være.

ritzau