USA rammer Iran med nye sanktioner under ophedet strid Spændingerne mellem USA og Iran har taget til de seneste dage, og onsdag har USA ramt Iran med nye sanktioner.

USA har onsdag indført en række nye sanktioner mod Iran.

Sanktionerne rammer Irans stål-, aluminium-, kobber- og jernindustri, der er nogle af de vigtigste eksportområder for den iranske økonomi.

USA's præsident, Donald Trump, har annonceret de nye sanktioner, på et tidspunkt hvor spændingerne mellem USA og Iran er taget til.

Iran meddelte tidligt onsdag morgen dansk tid, at landet vil trække sig fra dele af atomaftalen fra 2015. Aftalen betød, at Iran forpligtede sig til kraftigt at begrænse udvinding og berigelse af uran.

Til gengæld blev en lang række internationale sanktioner mod Iran ophævet.

Onsdagens udmelding kom, præcis et år efter at USA's præsident, Donald Trump, valgte at trække USA ud af aftalen.

I forbindelse med indførelsen af nye sanktioner meddeler Trump onsdag, at han ønsker at mødes til forhandlinger ansigt til ansigt med Irans præstestyre.

Det fremgår samtidig i en udtalelse, at sanktionerne rammer ti procent af Irans eksport - og den største eksport, hvis man ser bort fra olieindustrien.

»Det sender et signal til andre lande, om at det ikke længere vil blive tolereret, at man tillader stål og andre metaller fra Iran at komme ind i deres lande, lyder det i en udtalelse fra Trump.

Præsidenten tilføjer, at Iran 'kan forvente yderligere handling, medmindre landet drastisk ændrer sin opførsel'.

Søndag meddelte Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, at USA vil sende et hangarskib og en tilhørende flådestyrke til Mellemøsten for at sende et 'klart og umisforståeligt' signal til styret i Iran.

»Som modsvar til et stigende antal bekymrende hændelser og advarsler vil vi indsætte USS Abraham Lincoln og dens tilhørende flådestyrke samt en deling af bombefly til den centrale kommandoregion, lød det fra Bolton.

ritzau