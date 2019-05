Pompeo blev kaldt hjem inden Grønlands-besøg "Presserende sager" kræver udenrigsministerens tilstedeværelse i Washington - dagen efter nye Iran-sanktioner.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, udsatte sit besøg i Grønland, fordi hans tilstedeværelse er påkrævet hjemme i Washington.

Det meddeler det amerikanske udenrigsministerium torsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ministeriet oplyser ikke umiddelbart yderligere om, hvad årsagen til udsættelsen af besøget er.

Pompeo skulle have besøgt Grønland torsdag. Men i stedet lettede hans fly onsdag fra London med kurs mod den amerikanske hovedstad.

»Udenrigsminister Pompeo bliver nødt til at udskyde sit besøg i Grønland på grund af behovet for, at ministeren er i Washington D.C. i dag«, oplyser ministeriets talskvinde, Mortgan Ortagus.

Flere af Pompeos forgængere på udenrigsministerposten, herunder Colin Powell, Hillary Clinton og John Kerry, har besøgt verdens største ø i deres embedsperiode, skriver Sermitsiaq AG.

I Nuuk bekræfter departementschef Kenneth Høegh over for det grønlandske medie Sermitsiaq AG, at 'presserende sager' kræver udenrigsministerens tilstedeværelse i Washington.

Onsdag indførte den amerikanske præsident, Donald Trump, nye sanktioner mod Iran.

Sanktionerne rammer Irans stål-, aluminium-, kobber- og jernindustri, der er nogle af de vigtigste eksportområder for den iranske økonomi.

De nye sanktioner kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem USA og Iran er taget til.

ritzau