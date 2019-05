Det kolde nord er politisk varmt: USA vil igen have en permanent repræsentation i Grønland Efter seks årtier vil USA genoprette en permanent statslig tilstedeværelse i Grønland, siger talsmand.

USA planlægger at genoprette en permanent repræsentation i Grønland.

Det oplyser en talsmand fra den amerikanske regering i en mail til det grønlandske medie KNR.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, skulle efter planen have besøgt Grønland torsdag.

Pompeo blev dog nødt til at udsætte sit besøg, fordi hans tilstedeværelse var påkrævet hjemme i Washington.

»Udenrigsminister Pompeo glæder sig over at meddele, at USA efter seks årtier har til hensigt at genoprette en permanent statslig tilstedeværelse i Grønland«.

»Vi vil samarbejde med Kongressen og Danmark for at få det til at ske så hurtigt som muligt, skriver talsmand Morgan Ortagus til KNR.

Det er planen, at Mike Pompeo vil besøge Grønland igen på et senere tidspunkt.

Det danske udenrigsministerium bekræfter i en mail til Ritzau, at der er dialog mellem de tre parter.

»Udenrigsministeriet kan bekræfte, at der er dialog mellem USA, Danmark og Grønland om styrkelse af USA's tilstedeværelse i Grønland, lyder det.

Det amerikanske udenrigsministerium har endnu ikke offentliggjort den præcise årsag til, at besøget blev udsat.

Hans tilstedeværelse i Washington var nødvendig, oplyser den amerikanske ambassade i Danmark.

Efter Den Kolde Krig dalede den amerikanske interesse for Grønland. Men de senere år har USA genfundet den af strategiske årsager i Arktis, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rahbek-Clemmensen.

»Hvis USA ønsker at bruge Grønland geostrategisk, er de nødt til at have et godt forhold til den grønlandske regering«.

»Ved at bygge en repræsentation øger man muligheden for at samarbejde på en række bløde områder som uddannelse, sundhed, kulturelt samarbejde og økonomiske investeringer«, siger han.

USA forsøger at udmanøvrere Kina og Rusland, ved at undgå at de får en fordel i Arktis.

»Russerne er blevet meget mere aktive særligt på det militære plan i Arktis, og samtidig er Kina begyndt at interessere sig for regionen. Det har fået amerikanerne til at spærre øjnene op for Grønland og arktisk mere generelt, siger Jon Rahbek-Clemmensen«.

ritzau