Mindst 70 migranter druknet i havet ud for Tunesien

Mindst 70 migranter er druknet ud for Tunesiens kyst fredag.

16 andre er reddet op af vandet i live af fiskere.

Det skriver det tunesiske nyhedsbureau Tap.

FN's organisation for migration (IOM) skriver ifølge Reuters på Twitter, at mindst 50 mennesker er omkommet.

Den båd, migranter sejlede i, forliste ud for kystbyen Sfax.

Kystvagten arbejder fredag på at bjærge de snesevis af lig, der ligger i vandet.

Båden menes at være stævnet ud fra nabolandet Libyen med kurs mod Europa.

Det er et af de dødeligste forlis i år i Middelhavet med migranter, der håbede at nå til Europa.

IOM siger, at det forliste fartøj sejlede ud fra Libyen, hvor genopblussede kampe mellem rivaliserende grupper har forværret situationen hen over de seneste fem uger. IOM siger, at 50 omkom, og at 16 overlevede forliset.

Libyens vestkyst er et af de steder, hvorfra flest migranter med kurs mod Europa forlader landet.

En talsmand for FN's flygtningeorgan UNHCR, Babar Baloch, siger, at FN igen og igen har udtrykt bekymring over mangel på både, som kan samle migranter og flygtninge op, når de flygter fra den 'frygtelige situation' i Libyen.

117 migranter, som forlod Libyen i en gummiflåde i januar, forsvandt på havet.

ritzau