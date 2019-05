Kina og USA fortsætter handelssamtaler i Beijing

Kina og USA er enige om at fortsætte forhandlinger om en handelsaftale. Næste runde er planlagt til at finde sted i Beijing.

Det oplyser Kinas vicepremierminister, Liu He, efter samtaler fredag i Washington D.C. om en handelsaftale.

»Forhandlingerne er ikke brudt sammen«, siger Liu He til kinesiske medier, der har fulgt torsdagens og fredagens forhandlinger i den amerikanske forbundshovedstad.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Begge parter er enige om at mødes igen i Beijing i fremtiden og fortsætte med at skubbe forhandlingerne frem«.

Det fremgår ikke, om der allerede er fastsat en dato for næste runde af samtalerne i den kinesiske hovedstad.

Små tilbageslag

Liu He fortæller, at der har været 'små tilbageslag' undervejs, men det er ifølge ham 'normalt og uundgåeligt'.

»Vi er fortsat nogenlunde optimistiske«, siger han om muligheden for en aftale.

Til trods for, at Liu He kalder de to dages samtaler i USA for 'udbytterige', så er der fortsat principielle ting, som skiller parterne.

»Vi er enige på en lang række områder, men for at tale lige ud af posen så er der områder, som vi er uenige om, og vi mener, at det drejer sig om store principper«, siger han.

»Alle lande har vigtige principper, og vi vil ikke give indrømmelser i principielle anliggender«, understreger han.

Næsten al kinesisk eksport til USA pålægges told

USA' præsident, Donald Trump, beskyldte for få dage siden Kina for at have brudt tidligere afgivne løfter i forhandlingerne, der har stået på i adskillige måneder.

Trump varslede desuden forhøjelser af tolden på varer fra Kina til en samlet værdi af 200 milliarder dollar.

Forhøjelsen til 25 procent fra 10 procent trådte i kraft med virkning fra fredag morgen dansk tid.

Desuden har Trump taget skridt til også at indføre told på varer fra Kina for yderligere 300 milliarder dollar.

Da USA i 2018 havde en vareimport på knap 540 milliarder dollar fra Kina, vil næsten al kinesisk eksport til USA dermed blive pålagt told.

Kina har truet med at gøre gengæld, men landets import fra USA er væsentligt lavere end trafikken den modsatte vej.

I 2018 var den amerikanske vareeksport til Kina på 120,3 milliarder dollar ifølge USA's Handelsrepræsentant (USTR).

ritzau