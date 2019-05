Trump nedtoner Nordkoreas seneste missilaffyringer

USA's præsident, Donald Trump, nedtoner betydningen af Nordkoreas seneste prøveaffyringer af missiler.

»Det var kortrækkende (missiler, red.), og jeg anser det overhovedet ikke som et tillidsbrud«, siger Trump i et interview med Politico.

Trump tilføjer dog, at på et tidspunkt kan det godt være, at han vil opfatte den slags våbenøvelser som et brud på den tillid, han har opbygget med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

»Men slet ikke på nuværende tidspunkt«, fastslår han.

»De var helt almindelige«, tilføjer han om affyringerne.

Trump og Kim Jong-un har mødt hinanden to gange ved topmøder i henholdsvis Singapore og Hanoi i Vietnam.

Holder døren åben for flere samtaler med Nordkorea

Trump har på møderne dog ikke fået opfyldt sit mål om at overtale Nordkorea til at opgive sit atomvåbenprogram til gengæld for at lette de sanktioner, som FN har pålagt landet.

Lørdag i sidste uge og igen torsdag testede Nordkorea angiveligt kortrækkende missiler, som blev affyret ud over havet i østlig retning.

Ifølge det sydkoreanske militær blev der torsdag affyret to missiler, der fløj mellem 270 og 420 kilometer, før de styrtede i havet.

Sidste år meddelte Kim Jong-un, at Nordkorea ville indstille sine prøveaffyringer af atomvåben og langtrækkende missiler.

Beslutningen banede vej for hans første topmøde med Trump i Singapore i juni. Det var det første møde mellem en siddende amerikansk præsident og en leder af Nordkorea.

Torsdag lod det til, at Trump holder døren åben for flere samtaler med Nordkorea.

»Forholdet fortsætter. Jeg ved, at de ønsker at forhandle, de taler om at forhandle. Men jeg tror ikke, at de er parate til at forhandle«, sagde han i forbindelse med et arrangement i Det Hvide Hus.

ritzau