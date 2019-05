Maltesisk fartøj redder 85 migranter fra synkende træbåd

Et maltesisk patruljefartøj har sent fredag aften reddet 85 migranter ud for Maltas kyst. Det oplyser landets væbnede styrker.

Migranterne vil blive bragt i land i Malta lørdag.

De reddede migranter, der primært kommer fra det nordlige og østlige Afrika, befandt sig i en synkende træbåd, da de blev reddet, siger hæren.

Malta ligger i Middelhavet syd for Italien.

Landet har været blandt de førende nationer i forhold til at tage sig af migranter, der forsøger at komme til Europa via Middelhavet.

Senest fik 60 migranter fra skibet Alan Kurdi lov til at komme i land i Malta. Det skete, blandt andet efter at Italien havde nægtet at lade skibet gå i land. Migranterne blev fordelt mellem Tyskland, Frankrig, Portugal og Luxembourg.

EU's kommissær for migration og statsborgerskab, Dimitris Avramopoulos, besøgte tirsdag Malta og roste landet for indsatsen.

»Malta står uden tvivl over for en stor udfordring i forhold til migranter, hvis man ser på landets størrelse«, lyder det fra Dimitris Avramopoulos.

ritzau