Flixbus vil stå for togdrift mellem Sveriges største byer Busselskabet Flixbus, der dækker store dele af Europa, melder sig nu også ind på togdrift i Sverige.

Det tyske transportselskab Flixbus har indgivet en ansøgning hos det svenske Trafikverket om at stå for togdrift i Sverige.

Det skriver Sveriges Radio.

Flixbus ønsker at stå for togdrift mellem Sveriges tre største byer, Stockholm, Göteborg og Malmø. Det siger Peter Ahlgren, direktør hos Flixbus i Norden.

»Det er Sveriges tre største byer og dermed vigtige steder for rejsende. Men vi udelukker heller ikke andre byer fremover«, siger han til Sveriges Radio.

Flixbus blev grundlagt i Tyskland i 2013, og selskabet tilbyder busrejser til store dele af Europa. I Danmark har selskabet sat sig tungt på markedet af lavprisbusrejser - blandt andet via opkøb af andre selskaber.

Sveriges statslige togoperatør, SJ, har fået stor konkurrence, siden dens monopol blev afskaffet i 2010, skriver Sveriges Radio.

På strækningerne mellem Stockholm, Göteborg og Malmø kæmper SJ eksempelvis med operatørerne MTR Express, Snälltåget og Blå Tåget.

Mens Flixbus nu har meldt sig på banen i Sverige, så risikerer en anden at forsvinde. Virksomheden, der driver Blå Tåget, AB Galia, har nemlig ikke indgivet sin ansøgning om togdrift til Trafikverket i tide.

Dermed står den til at misse muligheden for at konkurrere med de øvrige transportselskaber om de mest populære afgange.

»Det er en mulighed for os at søge om ruter, efter at de andre har fået deres, og så må vi lave en kommerciel vurdering«.

»Men der er en stor risiko for, at vi må nedlægge vores virksomhed«, siger Thomas Franzen, der er planlægningschef i AB Galia, til Sveriges Radio.

