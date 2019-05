Ekstrem varme rammer Rusland ved Polarcirklen

Voldsom varme ruller ind over Ruslands nordvestlige hjørne, hvor temperaturerne normalt på denne årstid kun er nogle grader over frysepunktet.

Søndag viste en målestation i byen Koynas øst for Arkhangelsk og Hvidehavet rekordhøje 31,4 grader, oplyser den vagthavende ved DMI, Erik Hansen.

»Det er opsigtsvækkende, for det er et sted, der ligger på samme breddegrad som Nuuk. Det er altså lige syd for Polarcirklen«, siger han.

De ekstreme temperaturer, der ligger som et bælte fra Hvidehavet og ned til det Kaspiske Hav, er forårsaget af to store lavtryk.

»Et ligger over Finland og er det, der sender den kolde luft ned over Danmark for tiden, og et andet ligger over Italien«, siger Erik Hansen.

Historierne om store temperaturstigninger i og omkring det arktiske område er de seneste år blevet hyppigere i takt med den globale opvarmning.

I februar sidste år blev der - midt i det totale vintermørke - målt plusgrader på Nordpolen, hvilket er cirka 30 grader over den normale temperatur for området på det tidspunkt.

Og da en hedebølge sidste sommer ramte det nordlige Finland strømmede de lokale til de nordlige strande med badetøj under armene.

Her tog en finne et billede af en lille flok rensdyr, der grundet varmen også var søgt mod strandens kølende vand, som blev delt heftigt på de sociale medier.

ritzau