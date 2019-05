»Det er netop mænd som disse, jeg flygtede fra«

Midt under et demokratisk sindet folkeligt oprør i Sudan tog Danmark imod to mænd fra diktaturets sikkerhedsapparat og lod dem tale med asylansøgere, som siger, at de er flygtet fra det selv samme regime. Tvangshjemsendelsen er muliggjort af, at Europa er begyndt at behandle regimet i Sudan som en partner og ikke som en paria.