Boris Johnson vil kæmpe for at overtage formandsposten efter Theresa May

Boris Johnson ser sig selv som en kandidat til at overtage formandskabet i partiet efter Theresa May.

Den nuværende formand for det konservative parti i Storbritannien, Theresa May, har tidligere udtalt, at hun vil gå af som formand for partiet, hvis ikke hun lykkes med at få en Brexit-aftale i hus.

Og med udsigter til den mulighed lægger Boris Johnson ikke skjul på, at han vil kæmpe for at overtage efter Theresa May.

»Selvfølgelig vil jeg gå efter formandsposten«, sagde Boris Johnson til en forretningskonference torsdag. Det oplyser BBC.

Flere andre har også meddelt, at de forventer at stille op til posten som Konservatives formand. Rory Stewart, minister for international udvikling og Esther McVey, tidligere leder af ministeriet for arbejde og pension har sagt, at de stiller op til valget om formandsposten.

Andrea Leadsom, leder af Underhuset, har sagt, at hun »overvejer det«.