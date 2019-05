Efter kompromitterende video: Stolen vakler under Østrigs vicekansler En kompromitterende video får Østrigs kansler til at indkalde vicekansler fra Frihedspartiet til en samtale.

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, vil ikke fortsætte samarbejdet med vicekansler Heinz-Christian Strache. Det siger kilder i regeringskoalitionen forud for et krisemøde lørdag mellem de to politiske ledere.

Strache er leder af Frihedspartiet (FPÖ), der indgår i koalitionsregering med Kurz' konservative parti, ÖVP.

En video, der blev offentliggjort af tyske medier fredag, viser tilsyneladende Strache tilbyde offentlige kontrakter i bytte for politisk støtte fra en russisk oligark.

Drøfter umiddelbar fremtid i dag

Videoen skal være optaget i juli 2017, et par måneder inden det valg der resulterede i et ÖVP-FPÖ flertal.

Kansleren har indkaldt vicekansleren til et møde lørdag klokken 11 for at drøfte den umiddelbare fremtid. Fredag aften var der krisemøde i regeringen.

Det er ikke umiddelbart klart, om mødet lørdag mellem Kurz og Strache vil ende med vicekanslerens afgang, eller om skandalesagen udløser et nyvalg.

»Det her er stort. Det må blive enden for Heinz-Christian Strache«, siger politisk analytiker Thomas Hofer til nyhedsbureauet Reuters.

ritzau