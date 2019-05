Svensk tobakslov forbyder e-cigaretter ved udeserveringer

I Sverige er det snart slut med at ryge på blandt andet udendørsrestauranter og -caféer, og det skal borgerne have at vide.

Derfor iværksætter svenske myndigheder nu en kampagne til otte millioner svenske kroner, der skal øge kendskabet til Sveriges nye tobakslov, som træder i kraft 1. juli 2019.

Loven forbyder rygning på visse offentlige steder.

Det gælder blandt andet udendørsserveringer, legepladser, busstoppesteder og togperroner.

Forbuddet gælder også e-cigaretter.

Mere tilgængeligt for allergikere og børn

Målet med lovgivningen er at gøre pladserne mere tilgængelige for især børn og folk med allergi.

I sidste ende er håbet, at man kan skabe et såkaldt røgfrit Sverige, hvor under fem procent af befolkningen ryger.

Det skal forebygge, at folk dør af kræft som følge af rygning eller passiv rygning, forklarer socialminister Lena Hallengren fra Socialdemokraterna.

Målet om et røgfrit Sverige vil man forsøge at opnå inden 2025.

Særligt rygeforbuddet ved udeserveringer skabte debat i den svenske Riksdag, op til at loven blev vedtaget i december 2018.

Også ved indgange til offentlige bygninger og på sportsarenaer bliver det forbudt at ryge.

Fremover kommer der ligeledes en række skærpede krav til sælgere af tobaksprodukter.

For at få licens vil der således være krav om sporbarhed og sikkerhedsmærkning af varerne.

De otte millioner kroner til en informationsindsats skal især gå til frivilligorganisationer, der arbejder med at mindske brugen af tobak.

