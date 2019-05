Saudi-Arabien indkalder lande i regionen til krisemøde

Saudi-Arabien indkalder Den Arabiske Liga og Golfstaternes Samarbejdsråd til hastemøde om de øgede spændinger i regionen.

Det oplyser det statslige nyhedsbureau i Saudi-Arabien lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kong Salman har inviteret statslederne i regionen og de arabiske stater til to krisemøder i Mekka 30. maj for at diskutere 'aggressionerne og deres konsekvenser'.

Den saudiarabiske udenrigsminister, Adel al-Juberi, anklager Iran for at forsøge at destabilisere regionen. Det siger han på et pressemøde natten til søndag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han opfordrer det internationale samfund til at tage ansvar og gå imod Iran.

Spændingerne i regionen er taget til som følge af sabotageaktioner mod fire tankskibe mandag nær havnebyen Fujairah i De Forenede Arabiske Emirater.

Betydelig skade på skibe

Saudi-Arabien meddelte efterfølgende, at to af landets skibe i den forbindelse var blevet påført 'betydelig skade'.

Derudover sejlede et af skibene under norsk flag, skriver det norske nyhedsbureau NTB. En norsk rapport har efterfølgende konkluderet, at den iranske Revolutionsgarde 'med høj sandsynlighed' stod bag sabotagen.

Tirsdag fulgte et droneangreb mod en vigtig olierørledning i Saudi-Arabien, som rystede det globale oliemarked.

Houthi-oprørerne i Yemen tog ansvaret for droneangrebet, men de saudiarabiske myndigheder mener, at Iran står bag.

Saudi-Arabien vil gøre sit bedste for at forhindre krig i regionen, men landet er klar til 'med al styrke og determination' at svare tilbage på den seneste uges angreb. Det siger en højtstående embedsmand ifølge Reuters.

Iran har gentagne gange forhindret - eller truet med at forhindre - skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Her passerer en tredjedel af verdens olieforsyning igennem.

USA har blandt andet sendt et hangarskib og bombefly til området på grund af angivelige trusler fra Iran.

ritzau