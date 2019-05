Efter skandale: Østrig holder parlamentsvalg først i september Præsident og kansler i Østrig enige om valg efter famøs video har udløst regeringskrise.

Østrigs præsident, Alexander Van der Bellen, meddeler, at Østrig skal til valg først i september.

»Jeg foretrækker et valg i september, og hvis det er muligt i begyndelsen af september«, siger Van der Bellen til journalister, efter at han har første drøftelser med kansler Sebastian Kurz.

Kurz sagde lørdag, at han agtede at udskrive et valg 'så hurtigt som muligt'.

Det skete, efter at der var blevet offentliggjort en video, som viser, at vicekansler Heinz-Christian Strache før det seneste valg tilbød en russisk milliardær statslige kontrakter til gengæld for økonomisk støtte til sit parti.

Østrigs præsident mødtes tidligt søndag med Kurz for at drøfte krisen og se, om de kunne nå til enighed om en valgdato.

Østrigs regering består af Kurz' konservative Parti ÖVP og det højrenationalistiske Frihedspartiet, FPÖ.

ritzau