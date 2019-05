Mindst 17 såret af eksplosion ved turistbus i Egypten Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser, at det ikke har oplysninger om, at der skulle være danskere blandt de 17 personer, der er blevet såret ved eksplosion ved turistbus i Egypten.

Sikkerhedskilder i Egypten siger, at en vejsidebombe søndag blev bragt til eksplosion mod en turistbus nær et nyt museum ved pyramiderne.

Mindst 17 er personer er såret - de fleste udenlandske turister, oplyser sikkerhedskilder og hospitalskilder til AFP.

»Blandt de sårede var sydafrikanere og egyptere«, siger sikkerhedskilder og hospitalskilder til AFP.

Eksplosionen skete nær pyramidekomplekset med sfinksen ved Giza.

Det velbesøgte turistmål er blevet opslugt af storbyen Kairo.

Der er ingen oplysninger om, hvilke grupper, der mistænkes for at have udført angrebet.

Egypten har længe kæmpet mod islamistiske grupper på Sinaihalvøen. Oprørsgrupperne der har fra tid til anden også gennemført angreb i Kairo eller nærliggende områder. De har angrebet kristne eller turister.

Søndagens angreb sker på et tidspunkt, hvor der er tegn på fremgang i Egypten vigtige turistindustri, som i en årrække har været i krise som følge af uroligheder og politisk vold i kølvandet på en opstand, som førte til den tidligere lede Hosni Mubaraks fald.

Det er anden gang inden for seks måneder, at der sker et angreb mod udenlandske turister nær pyramiderne.

