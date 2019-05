Ny brexitaftale får tommel ned fra EU-skeptikere

Storbritanniens premierminister, Theresa May, står ikke over for en nem opgave, når hendes fjerde udkast til en skilsmisseaftale med EU skal til afstemning i Underhuset i starten af juni.

Søndag kan den britiske avis The Telegraph offentliggøre en række lækkede detaljer fra aftaleudkastet, og det fremgår blandt andet, at der ikke ændres betragteligt ved det foreslåede toldsamarbejde med EU eller den kontroversielle nordirske bagstopper.

Det får flere brexit-tilhængerne i hendes konservative parti til at kalde udkastet for en 'gentagelse' af den aftale, der i forskellige versioner er blevet nedstemt i parlamentet tre gange.

Premierministeren selv udtalte søndag, at en ny aftale vil være et 'nyt og modigt tilbud'.

»Det appellerer bredt til alle parlamentsmedlemmer og indeholder en forbedret pakke af tiltag, der kan vinde bred støtte«, lød det fra Theresa May.

Det nye udkast skal angiveligt give parlamentet det sidste ord, når det kommer til implementeringen af bagstopperen. Samtidig skal parlamentsmedlemmer have større indflydelse på fremtidige handelsaftaler.

Men fra brexit-tilhængerne lyder beskeden, at der 'ikke er tale om nye toner', skriver The Telegraph.

»Det er meget kosmetiske ændringer«, siger Bill Cash, der tilhører den EU-skeptiske gruppe i det konservative parti, European Research Group (ERG).

»Det vil ikke have nogen effekt på tilhængerne af udtræden fra EU, og jeg tror nærmere, at det vil have den modsatte effekt. Folk, der stemte for den sidste aftale, vender tilbage til os«.

ERG har konsekvent stemt mod de tidligere udkast til skilsmisseaftalen.

Har fået udskudt brexit flere gange

I de sidste seks uger har Mays regering forhandlet med oppositionspartiet Labour om et eventuelt nationalt kompromis på brexit.

Fredag brød forhandlingerne dog sammen.

Der var fundet fælles fodslag om dele af den foreslåede toldunion, men en fundamental uenighed om en ny folkeafstemning om brexit umuliggjorde enighed.

Labours leder, Jeremy Corbyn, har krævet, at briterne skal høres i brexitspørgsmålet igen.

May har bebudet, at hun træder tilbage, inden Storbritannien indleder den næste fase af forhandlingerne med EU. Men hun har foreløbig ikke sat dato på sin afgang.

De fleste iagttagere mener dog, at hun vil blive tvunget til at trække sig, hvis hendes aftale nedstemmes i juni.

Storbritannien har fået udskudt brexit flere gange. Oprindeligt skulle briterne have forladt EU 29. marts.

I øjeblikket er brexit sat til 31. oktober.

ritzau