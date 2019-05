Frihedspartiets ministre klar til at gå af i Østrig

Samtlige ministre fra Frihedspartiet (FPÖ) i Østrig er klar til at gå af. Det vil de gøre, hvis den konservative kansler, Sebastian Kurz, fyrer landets indenrigsminister, Herbert Kickl fra Frihedspartiet.

Det siger partiets nye leder, Norbert Hofer, på en pressekonference mandag.

»Jeg er virkelig ked af det. Vi ønskede virkelig at arbejde videre«, siger FPÖ-formanden, som dog ikke meddeler nogen ministres afgange.

Østrigske medier er mandag fulde af forlydender om, at kansleren har planer om at fyre indenrigsministeren.

Østrigs regering består af kanslerens konservative parti, ÖVP, og FPÖ.

Hvis Frihedspartiet gør alvor af truslen om at trække sig, vil Kurz og hans parti være alene tilbage i regering frem til det valg, der ventes at komme i september.

Kurz ventes at komme med en udtalelse senere mandag. Han drøftede nyvalg med præsident Alexander Van der Bellen søndag.

Ønske om nyvalg efter korruptionsafsløringer

Kurz gjorde det søndag klart, at ønsket om nyvalg skyldes korruptionsafsløringerne omkring FPÖ.

I weekenden offentliggjorde tyske medier en video, der afslører, at vicekansler Heinz-Christian Strache fra Frihedspartiet før det seneste valg tilbød en russisk rigmand statslige kontrakter til gengæld for økonomisk støtte til sit parti.

Det er den seneste af flere større eller mindre skandaler, der involverer Frihedspartiet.

»Nok er nok«, sagde Kurz søndag med henvisning til videoklippet, som er fra før valget i 2017.

Ifølge Kurz har Frihedspartiet skadet hans planer for reformer i landet, og han siger, at han ikke har indtryk af, at partiet vil ændre sig.

