Står Syrien bag kemisk angreb? USA truer med »hurtig og passende reaktion«

Syrisk militær mistænkes for angreb med kemiske våben. USA varsler militær straffeaktion, hvis der findes beviser for brug af klorgas imod oprørere i en by, der skulle have våbenhvile.

Det syriske militær mistænkes for at have brugt kemiske våben under et angreb på oprørere i landets nordvestlige Idlib-provins. Og det amerikanske udenrigsministerium advarer om en »hurtig og passende« reaktion, hvis det bekræftes, at Syrien har brugt klorgas.

»Desværre ser vi fortsat tegn på, at Assads regime er ved at genoptage sin brug af kemiske våben«, siger Morgan Ortagus, talsmand for udenrigsministeriet i en erklæring.

Flere millioner borgere og interne syriske flygtninge i Idlib skulle ellers være beskyttet af en våbenhvile.

USA har to gange tidligere – i april 2017 og april 2018 – rettet angreb mod syriske militære mål som straf for det syriske militærs brug af kemiske våben.

Mens USA ifølge Udenrigsministeriet søger beviser på, om – eller at – det syriske militær igen har anvendt kemiske våben, anklager det russiske forsvarsministerium oprørere for at have planlagt et kemisk angreb for at give de officielle syriske styrker ansvaret. Oprørerne skal ifølge Rusland være trænet af »amerikanske efterretningsofficerer«, rapporterer CNN.

Det afvises blankt af talskvinden for Udenrigsministeriet som »et led i en fortsat misinformations-kampagne, iværksat af Assad-regimet og Rusland for at skabe en falsk opfattelse af, at andre kan tillægges ansvaret for kemiske våben-angreb, som Assad-regimet selv udfører«.

FN har tidligere givet Syrien ansvaret for en lang række angreb med forskellige kemiske våben.

Syriske styrker, støttet af russiske jagerbombefly, indledte i april en offensiv for at genvinde Idlib, hvor flere tusinde overvejende islamistiske oprørere holder stand.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som anerkendes for at dokumentere krigshandlinger i Syrien, har ikke bekræftet formodninger om brug af kemiske våben i Idlib.