SVENSKE TERRORSAGER

kører en afvist usbekisk asylansøger en lastbil ned ad en gågade i Stockholm. Fire mennesker dør ved angrebet, mens 15 kvæstes. Manden havde forinden hyldet terrorbevægelsen Islamisk Stat. Den 11. december 2010 prøver en gerningsmand at detonere sin selvmordsbombevest på samme gågade midt mellem de julehandlende. Den virker ikke, så han trækker ind i en sidegade for at se, hvad der er galt med grejet. Han såres, da den delvist eksploderer og dør kort efter.

Derudover har svensk politi gennem årene grebet ind over for en række personer, der er mistænkt for at have været i gang med at forberede terrorangreb.

To sager trækker tråde til Danmark.

tog en gruppe fra Stockholm til København, hvor de ville angribe JP/Politikens Hus ved Rådhuspladsen. De blev anholdt af PET’s aktionsstyrke lige før angrebet og fik siden hver 12 års fængsel for det forpurede angreb. I december 2017 blev en syrisk asylansøger fra Sverige anholdt for at forberede et terrorangreb i København sammen med en landsmand, der havde forsøgt at komme ind i Danmark fra Tyskland, men som var blevet afvist i grænsekontrollen. Svensk-syreren fik i maj 2019 en dom på 12 års fængsel, som han fluks ankede til landsretten.

