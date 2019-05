Kina beskylder USA for zigzagkurs i handelskrise

Kinas ambassadør i USA beskylder amerikanerne for at have en zigzagkurs i forhandlinger om handel.

»Gentagne gange har USA ændret mening i sidste øjeblik og skudt forslag ned, som kunne have ført til en handelsaftale«, siger ambassadør Cui Tiankai til Fox News ifølge AFP.

Ambassadøren siger også, at det er 'politisk motiveret', når Det Hvide Hus har besluttet at forbyde overførsel eller salg af amerikansk teknologi til Kinas telekomgigant Huawei.

»Vi er dybt bekymrede. Sådanne handlinger vil virkelig undergrave folks tillid til markederne«, siger Cui Tiankai.

USA har mistanke om, at Kinas kommunistiske ledere anvender Huawei til spionage. USA har dog udsat et forbud mod at handle med den omdiskuterede kinesiske telegigant i 90 dage.

USA's præsident, Donald Trump, besluttede 10. maj at hæve toldafgifterne på kinesiske importvarer til en værdi af 200 milliarder dollar (omkring 1340 milliarder kroner).

Ønsker at fortsætte forhandlinger

Kina har til gengæld varslet toldsatser på 5140 forskellige amerikanske produkter til en samlet værdi af 60 milliarder dollar (omkring 400 milliarder kroner).

Kinas ambassadør mener, at Trump-administrationen har skylden for, at der ikke er opnået enighed.

»Hvis man ser på processen omkring handelsdrøftelserne mellem os over et års tid, er det ret åbenlyst, at det er den amerikanske part, som mere end én gang i sidste øjeblik er sprunget i målet og har ændret mening om udkast til en aftale, som der ellers var opnået enighed om«, siger han.

Men han gør det klart, at Kina ønsker at fortsætte forhandlingerne.

»Den økonomiske vækst i Kina og USA kan falde med 0,2 eller 0,3 procent i gennemsnit i 2021 og 2022, hvis handelskonflikten fortsætter«, hedder det i OECD's store internationale prognose, som udsendes hvert andet år.

Den siger, at den globale økonomi kun vil vokse 3,2 procent i år, da væksten i den internationale handel næsten er halveret i år til kun 2,1 procent.

