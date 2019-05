I dag begynder det store EU-valg: Skeptiske briter stemmer først

Nationalisterne ser ud til at få gode EP-valg – men valget åbner også for nye mere EU-positive partier. Og så er der som altid Nigel Farage.

Valget til EU-Parlamentet 2019 starter paradoksalt nok i Storbritannien, som for længst skulle have forladt det EU, de stemte sig ud af for snart tre år siden. Men sådan er det ikke gået, briterne er her endnu en stund, og i dag går de som de første i EU til valgurnerne sammen med hollænderne.