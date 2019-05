Banker får grønt lys til at frigive oplysninger om Trumps konti

En dommer i New York har onsdag givet bankerne Deutsche Bank og Capital One grønt lys til at udlevere oplysninger om præsident Donald Trumps bankkonti til Kongressen.

Dommeren vil således ikke standse et krav fra Kongressen om at få udleveret information om Trumps konti fra de to banker, som begge har lavet forretninger med ham.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Donald Trump og hans børn havde ellers indgivet en anmodning om et påbud i sagen for at få domstolen til at standse udleveringen af informationer til demokratiske udvalgsmedlemmer i Kongressen.

Vil undersøge mulig udenlandske indflydelse

Deutsche Bank har været en af de mest konsistente långivere til Donald Trump, der udover at være præsident er en succesfuld ejendomsmogul.

Men onsdag har distriktsdommer Edgardo Ramos i New York altså afvist Trump-familiens anmodning.

Han konkluderer samtidig, at de stævninger, Kongressen har indgivet for at få udleveret oplysningerne, har et 'legitimt juridisk formål'.

Kongressen ønsker oplysningerne udleveret for at kunne undersøge mulig udenlandsk indflydelse i amerikansk politik.

ritzau