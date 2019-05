Rasmus Kragh når som den første dansker nogensinde toppen af Mount Everest uden kunstig ilt

I tredje forsøg lykkedes det danske Rasmus Kragh at bestige Mount Everest uden at bruge medbragt ilt.

Tredje gang er rigtig nok lykkens gang. I hvert fald for den danske bjergbestiger Rasmus Kragh.

Natten til torsdag dansk tid har han som den første dansker nogensinde nået toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden brug af kunstig ilt.

Det fortæller Benjamin Rud Elberth, der er en del af danskerens team, til Ritzau.

Rasmus Kragh har to gange tidligere forsøgt at bestige verdens højeste bjerg uden medbragt ilt.

Han måtte dog opgive 250 højdemeter fra toppen begge gange blandt andet på grund af dårlige vejrforhold, som satte en stopper for hans mål.

Efter en pause på et par dage i 7950 meters højde fortsatte han onsdag aften dansk tid sin rejse og målet om at nå de 8848 meter over havets overflade.

Kragh har besteget Mount Everest fra bjergets sydside. Under turen har han løbende givet opdateringer om sin færd via sociale medier.

Ankom i midten af april

Efter at han nåede toppen lød det i et opslag på hans Facebook-side til hans mange tusinde følgere:

»Jeres støtte har været uvurderlig. Nu gælder det om at komme sikkert ned. Jeg glæder mig til at læse alle jeres hilsner«.

Han har blandt andet berettet om, at vejrforholdene - i modsætning til under tidligere forsøg - har været noget nær optimale.

Danskeren ankom til Himalaya i midten af april. Han har i løbet af de seneste uger trænet og vænnet sin krop til at være i højden, hvor indholdet af ilt i luften er væsentligt lavere end ved havoverfladen.

Amerikansk bjergbestiger døde onsdag

For at Rasmus Kraghs rekordforsøg skal være fuldgyldigt, så skal han også returnere til Base Camp ved Mount Everest uden brug af ilt. Den tur er dog væsentligt nemmere end opstigningen, lyder det fra danskerens team.

Hidtil har 18 andre danskere besteget det 8848 meter høje bjerg i Himalaya - alle med hjælp fra medbragt ilt.

De seneste dage har været blandt årets travleste på Mount Everest, og en amerikansk bjergbestiger på 55 år døde onsdag på toppen.

Det bekræfter hans team torsdag morgen over for nyhedsbureauet AFP.

Amerikaneren var han ved at tage billeder på toppen af bjerget, da han mistede bevidstheden.

Hans to nepalesiske guider - kaldet sherpaer - fik ham til bevidsthed igen, men han døde på vej ned ad bjerget.

Ifølge AFP er det tredje dødsfald på Mount Everest i år. Tidligere har en inder og en irer mistet livet på bjerget.

ritzau