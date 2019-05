Britiske aviser: Enden er nær for Theresa May

På dagen, hvor briterne går til EP-valg, har en stribe britiske aviser det samme billede på forsiden, nemlig premierminister Theresa May siddende på bagsiden af sin tjenestevogn på vej væk fra det britiske parlament.

’Tårer på bagsædet’, skriver Daily Mirror, der ligesom flere andre aviser vurderer, at May har tårer i øjnene.

MIRROR: Tears in the back seat 2 #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/OYNfOUjr5D — Neil Henderson (@hendopolis) May 22, 2019

Eller ’Tearesa’, som overskriften lyder på forsiden af avisen The Sun.

Premierminister Theresa May bad onsdag medlemmerne af det britiske parlament om at støtte hendes reviderede brexit-aftale. Men ifølge flere nyhedsmedier lader det til, at et flertal for fjerde gang vil nedstemme den plan, som May har aftalt med EU.

I stedet var der forlydender om, at der er kræfter i gang for at afsætte hende.

’Hvor meget mere kan hun klare’, skriver Daily Express i overskriften henover billede af May med de blanke øjne.

Presset på May er forstærket

Presset på Theresa May blev yderligere forstærket onsdag, da hendes parlamentsminister, Andrea Leadsom, trådte tilbage i protest mod Mays brexitpolitik.

Og en rød tråd på forsiderne er da også, at det nærmer sig slutningen for Theresa May.

’May faces final showdown’, skriver Daily Express. ’Facing end’ er den vending, som The Mirror benytter, mens Daily Mirror benytter ordet ’Endgame’.

The Times går et skridt videre og skriver, at det er forventet, at premierministeren meddeler sin afgang fra Downing Street 10 fredag. Her skal hun mødes med en af spidserne fra hendes konservative politiske bagland.

Ifølge den politiske redaktør på det magasinet Spectator, James Forsyth, er mødet helt enkelt Theresa Mays mulighed for at »trække sig i stedet for at blive skubbet ud«.

The Sun skriver, at den opgave May har haft er »hårdere end nogen andre forgængere siden Winston Churchill«. Men konklusionen er ikke desto mindre: »It’s over, PM«.

Denne artikel bygger blandt andet på BBC’s oversigt over britiske avisforsider.